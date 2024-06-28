Бронювання в «Дії» запрацює в липні, але не для всіх – Федоров

Електронне бронювання у «Дії» запрацює на початку липня, проте спершу послуга буде доступною лише для критично важливих підприємств.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Активно працюємо над електронним бронюванням на порталі «Дія». Спершу сервіс буде доступний для підприємств, які є критично важливими для економіки країни», – зазначив Федоров.

Бета-тест послуги планують розпочати на початку липня.

Зараз для бронювання співробітників керівникам потрібно подавати заяву у паперовому вигляді та чекати на результат тижнями.

Нагадаємо, 7 червня Кабмін України ухвалив постанову, згідно з якою послуга бронювання від мобілізації буде додано до сервісу «Дія», що має зробити процес бронювання набагато легшим та швидшим. Як повідомляли у Мінцифри, процес займатиме близько години.

Агентство Телевидения Новости