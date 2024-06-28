Передав окупантам техніку для зведення фортифікацій проти ЗСУ на Харківщині: справу колаборанта скеровано до суду
На Харківщині житель села Питомник Дергачівської ОТГ під час окупації населеного пункту збройними силами рф, не маючи патріотичних переконань, добровільно вирішив допомагати ворогу. Обвинувачений, щоб зробити перебування загарбників у захопленій місцевості більш комфортним та допомогти закріпитись, передав їм власний екскаватор-навантажувач та трактор.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
За допомогою цієї техніки окупанти перевозили будівельні матеріали для побудови фортифікаційних споруд проти українських захисників.
Після деокупації колаборанту вдалось втекти. Наразі він переховується від слідства, його оголошено у розшук. Чоловіка судитимуть заочно в Дергачівському районному суді Харківської області.
Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 56-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).
Обвинуваченому загрожує до п’яти років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.