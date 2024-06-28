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Потрощені вікна, діра від уламку бомби: в ХАІ показали наслідки авіаударів по Харкову

Потрощені вікна, діра від уламку бомби: в ХАІ показали наслідки авіаударів по Харкову

Вдень 27 червня окупати скинули авіабомби на Київський район Харкова. В університеті «ХАІ» та будинках поряд потрощені вікна. Пошкоджено й  гуртожиток, де проживають евакуйовані з Вовчанська та Куп’янська люди.

Про це повідомила пресслужба вишу в Фейсбуці.

Майже відразу розпочинається ліквідація наслідків. Триває підрахунок збитків та оцінки масштабів відновлювальних робіт. Головні зусилля – на швидке відновлення пошкоджених будівель.

«Що вразило сьогодні: корпус ХАІ, бите скло, потрощені вікна, в стіні діра від уламка бомби, повз проходять ДСНСники у повному спорядженні, завідувач кафедри проводжає їх поглядом – в нас було 6 захистів дисертацій, а на сусідній кафедрі 5. І зараз триває онлайн-засідання кафедри. В аудиторії вмикаються комп’ютери, відкриваються документи. На зв’язку викладачі, за розбитим вікном літо», – розповіли в університеті.

Агентство Телевидения Новости

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