Схвалював дії президента рф: харків’янин постане перед судом

Немишлянською окружною прокуратури Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 44-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Дізнанням встановлено, що харків’янин, маючи стійкі антиукраїнські погляди, публічно ділився ними.

Чоловік розповідав, що «російські війська прийдуть звільняти Харків, і стане краще», наголошував на необхідності «освобождения» російськомовних українців. Обвинувачений схвалював дії президента рф, стверджуючи, що очільник держави-агресорки вчинив правильно, розпочавши так звану «СВО».

Чоловіка судитимуть в Орджонікідзевському районному суді Харкова.

Агентство Телевидения Новости