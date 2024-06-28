На Харківщині викрито жінку: добровільно працювала на окупантів

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру мешканці міста Балаклія за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Дізнанням встановлено, що підозрювана, мешкаючи в Балаклії, під час окупації міста представниками рф добровільно вирішила працювати на ворога. Наприкінці липня 2022 року жінка прийняла пропозицію загарбників та обійняла посаду заступника начальника ТУ – начальника відділу ЖКГ в адміністрації держави-агресорки.

Підозрювана займалась перевіркою актів обстеження житлового фонду, зокрема перевіряла правильність заповнення анкетних даних осіб, що постраждали від обстрілів, звіряла квадратуру пошкоджених житлових будинків та перевіряла наявність пошкодженого майна на підставі документів, які їй надавалися місцевими мешканцями.

Після деокупації жінка залишилась у місті. Правоохоронці зібрали докази її протиправної діяльності та викрили.

Агентство Телевидения Новости