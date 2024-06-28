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На Харківщині чоловік продав знайдені в полі бойові боєприпаси: 6 років за ґратами

На Харківщині чоловік продав знайдені в полі бойові боєприпаси: 6 років за ґратами

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним раніше судимого 40-річного чоловіка за фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України), та за фактом незаконного придбання, зберігання, збуту бойових припасів (ч. 1 ст. 263 КК України).

Йому призначено покарання у виді шести років позбавлення волі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, у вересні 2023 року мешканець с. Циркуни Харківського району неподалік цього населеного пункту знайшов у полі арсенал боєприпасів та забрав їх до свого будинку.

Надалі фігурант перебрався до Харкова, захопивши з собою «майно», серед якого: реактивна протитанкова граната, 7 корпусів ручних осколкових гранат типу Ф-1 та 7 підривачів до ручних осколкових гранат типу УЗРГМ.

Ділок встиг продати боєприпаси, заробивши на цьому гроші. За реактивну протитанкову гранату він отримав 3 тис. грн, а за іншу частину боєприпасів — ще 2 тис. гривень.

Також у листопаді 2023 року чоловік у Харкові викрав автомобільне приладдя.

У березні 2024 року правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України за місцем його проживання у Харкові. До винесення вироку зловмисник перебував під вартою.

Обвинувальний вирок винесено Київським районним судом Харкова. Триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости

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