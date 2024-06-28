Викрито військового рф, який зґвалтував мешканку Харківщини

СБУ повідомила про підозру рашисту, який зґвалтував мешканку Харківщини.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного воєнного злочинця з окупаційних угруповань рф.

Мова йде про Максима Лянченка – мешканця тимчасово окупованого Донецька. Ще до початку повномасштабної війни він добровільно приєднався до підконтрольних рф терористичних угруповань «днр».

За даними слідства, у березні 2022 року фігурант входив до складу 115-го полку рашистів, який брав участь у захопленні частини території Харківщини.

Під час окупації однієї з прикордонних громад Лянченко увірвався до помешкання місцевої жительки та примушував її до статевого акту.

Жінка чинила спротив, тож він почав її бити та стріляти поруч з тілом. Коли потерпіла була майже непритомна від побоїв, Лянченко її зґвалтував, а потім погрожував розстрілом, якщо вона комусь розповість.

Напередодні звільнення громади фігурант разом зі своїм угрупованням утік з Харківщини.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Лянченку про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи, щоб його знайти й покарати за вчинені злочини.

Агентство Телевидения Новости