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На Харківщині поліцейські вилучили цигарки та алкоголь на суму майже 62 тисячі гривень

На Харківщині поліцейські вилучили цигарки та алкоголь на суму майже 62 тисячі гривень

На Харківщині поліцейські вилучили підпільні товари без марок акцизного збору на суму майже 62 тисячі гривень.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

З торговельного приміщення правоохоронці вилучили близько 450 пачок цигарок та близько 500 пляшок алкоголю.

Під час відпрацювання території Наталинської громади дільничні офіцери поліції спільно з офіцерами громади Красноградського райвідділу виявили факт незаконного збуту підакцизної продукції.

На товарах були відсутні марки акцизного збору, продаж здійснювався без ліцензії.

Щодо правопорушників співробітники поліції склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 164 (порушення порядку провадження господарської діяльності) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Адміністративний матеріал скеровано до суду для прийняття рішення.

Агентство Телевидения Новости

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