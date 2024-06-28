На Харківщині викрито чергову шанувальницю «руського мира»

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури повідомлено про підозру 42-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Дізнанням встановлено, що під час окупації села Оскіл Ізюмського району місцева мешканка агітувала односельців підтримувати злочинні дії російської федерації.

До повномасштабного вторгнення ворога на територію України вона працювала вихователькою у дитячому садку.

Жінка закликала людей отримувати російські паспорти та «нарешті забути про українське громадянство».

Правоохоронці викрили колаборантку та повідомили їй про підозру.

Агентство Телевидения Новости