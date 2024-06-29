На Харківщині окупанти зранку обстріляли дитячий садок: зведення ХОВА

Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

29 червня 6:00 Ізюмський район, Борівська громада, село Богуславка. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приватне домоволодіння.

29 червня 5:00 Куп’янський район, селище Куп’янськ-Вузловий, вул. Дарвіна. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю «Будинку науки та техніки», дитячий садочок.

20:00 Куп’янський район, Дворічанська громада, село Митрофанівка. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено ферму, сільгосптехніка.

16:30 Чугуївський р-н, Вовчанська ТГ, село Білий Колодязь, Внаслідок ворожого артобстрілу постраждала жінка.

16:20 Харківський р-н, Циркунівська ТГ, село Циркуни. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджена будівля підприємства, автомобіль, приватні будинки. Постраждало 8 людей.

9:00 Чугуївський район, Вовчанська громада, село Варварівка. Внаслідок обстрілу КАБ загинула жінка

28 червня 8:30 Куп’янський район, Дворічанська громада, с. Петро-Іванівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок. На Харківському напрямку окупанти впродовж дня за підтримки авіації 12 разів атакували в районі Вовчанська. Підрозділи Сил оборони успішно відбили 10 штурмових дій противника, ще два боєзіткнення на даний час тривають. Ситуація контрольована.

На Купʼянському напрямку противник здійснив девʼять спроб відтіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка, Стельмахівка та Кругляківка.Українські воїни відбили вісім атак ворога. Триває бій біля Синьківки.

Агентство Телевидения Новости