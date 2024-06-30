Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:33
Просмотров: 84

На Харківському напрямку окупанти 12 разів атакували в районі Вовчанська

На Харківському напрямку окупанти 12 разів атакували в районі Вовчанська

Протягом доби на фронті відбулося 117 бойових зіткнень. Противник завдав по території України два ракетних (трьома ракетами) та 40 авіаційних ударів із застосуванням 72 КАБів, задіяв 284 дрони-камікадзе. Здійснив понад 3000 обстрілів по позиціях ЗСУ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Про це ввечері 29 червня повідомили в Генштабі ЗСУ.

На Харківському напрямку протягом дня українські захисники успішно зупинили 12 спроб противника покращити своє становище в районі Вовчанська. Окупанти зазнали втрат і відійшли.

На Куп’янському та Лиманському напрямках загалом кількість бойових зіткнень збільшилась до 13. Ворог намагався відтіснити Сили оборони з позицій в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Стельмахівки, Греківки,  Невського та Торського. П’ять атак відбито, тривають бої.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 