На Харківському напрямку окупанти 12 разів атакували в районі Вовчанська

Протягом доби на фронті відбулося 117 бойових зіткнень. Противник завдав по території України два ракетних (трьома ракетами) та 40 авіаційних ударів із застосуванням 72 КАБів, задіяв 284 дрони-камікадзе. Здійснив понад 3000 обстрілів по позиціях ЗСУ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Про це ввечері 29 червня повідомили в Генштабі ЗСУ.

На Харківському напрямку протягом дня українські захисники успішно зупинили 12 спроб противника покращити своє становище в районі Вовчанська. Окупанти зазнали втрат і відійшли.

На Куп’янському та Лиманському напрямках загалом кількість бойових зіткнень збільшилась до 13. Ворог намагався відтіснити Сили оборони з позицій в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Стельмахівки, Греківки, Невського та Торського. П’ять атак відбито, тривають бої.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости