Четверо людей постраждали внаслідок обстрілів Харківщини за добу

Протягом доби ударів по Харкову не зафіксовано. Під обстрілами перебували Харківський, Куп’янський та Богодухівський райони. Постраждали четверо людей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

21:22 Куп’янський район, с. Ківшарівка, обстріл за межами населеного пункту.

16:35 Куп’янський р-н, с. Кругляківка, Куп’янський лісгосп, Сеньківське лісництво. Після обстрілу горіла хвойна підстилка.

16:03 Харківський р-н, місто Дергачі. Зафіксоване влучання КАБу біля будинку. Пошкоджено гараж, господарчу споруду, скління вікон та балконів 5-поверхового житлового будинку. Ще одне влучання в землю у полі. Постраждав чоловік, від госпіталізації відмовився.

Ще одне влучання зафіксоване на території підприємства. Пошкоджено скління вікон, бетонний паркан, стіни, готові дитячі майданчики, електроживлення, побутову техніку.

16:03 Харківський р-н, місто Дергачі, територія приватного домоволодіння. Влучання в город, частково зруйновано житловий будинок. Також пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків. Постраждали дві жінки.

15:47 Куп’янський район, Куп’янська ТГ, Осинове, влучання на відкритій території.

13:08 Богодухівський район, Золочівська ТГ, с. Одноробівка. В результаті обстрілу пошкоджено адміністративне приміщення фермерського господарства та магазин.

У Куп’янськ-Вузловому об 11:00 відбувся артобстріл. Пошкоджено приватний будинок, поранення отримала 70-річна жінка.

29 червня 10:00 відбувся артилерійський ворожий обстріл села Одноробівка Богодухівського району. Пошкоджено приватний будинок.

Агентство Телевидения Новости