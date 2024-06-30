Масштабні руйнації та троє постраждалих: у Дергачах усувають наслідки масованого авіаудару

Напередодні вдень окупати скинули на місто Дергачі Харківського району чотири авіабомби.

Цей удар начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко оцінив як наймасованішу атаку на населений пункт з 2022 року.

«За оновленою інформацію, на місто було скинуто чотири авіабомби (попередньо – УМПБ Д-30). Уламкових поранень зазнали двоє чоловіків 68-ми та 75-ти років, які госпіталізовані до лікарні. Ще одна 71-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес. Також постраждали домашні тварини», – написав Задоренко.

Пошкоджено щонайменше три п’ятиповерхові, два двоповерхові та 20 приватних будинків, а також господарчі споруди, гаражний кооператив і автівки місцевих мешканців, одне з цивільних підприємств. Частково зруйновано лінії електропередач.

Наразі усі профільні служби та волонтери Дергачівського гуманітарного центру працюють на місці, допомагаючи усувати наслідки російських обстрілів.

Агентство Телевидения Новости