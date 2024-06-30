Правозахисники назвали три категорії чоловіків до 25 років, яких можуть мобілізувати

На думку правозахисників, існує певна соціальна несправедливість між людьми, які підлягають призову до 25 років. Названо три категорії чоловіків в цій віковій категорії, яких можуть мобілізувати.

Про це повідомляє Еспресо з посиланням на правозахисницю Людмилу Денісову.

Очільниця Українського центру захисту прав людини закликала нардепів підтримати законопроєкт про внесення змін до Закону України №11379 «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

За словами правозахисниці, є багато питань до трьох категорії чоловіків до 25 років, які можуть бути мобілізовані, а саме:

військовозобов’язані, які проходили військову кафедру, є офіцерами запасу і зараз не навчаються на магістратурі.військовозобов’язані, які раніше відслужили строкову службу (не враховуючи останню демобілізацію строковиків, яких рік не мобілізовуватимуть).особи, які приписувалися до призовних дільниць за старим законодавством і встановили статус непридатних до військової служби в мирний час, або обмежено придатних у воєнний час. Вони теж військовозобов’язані.

«Їм потрібно пройти ВЛК до 4 лютого 2025 р. Якщо вони будуть визнані придатними, то можуть бути мобілізовані, якщо немає відстрочки», – повідомила Денісова.

За її словами, в цьому є соціальна несправедливість. Тому що ті, хто не служив, не має військовооблікової спеціальності і не були визнані обмежено придатними, до 25 років не можуть бути мобілізовані, а інші можуть.

«Зараз у Верховній Раді групою народних депутатів зареєстровано законопроєкт, який передбачає відстрочку від призову на військову службу саме тих, хто були визнані обмежено придатними до червня 2024 р. Якщо вони будуть визнані придатними ВЛК, то відстрочку будуть надавати їм до 25 років. Тоді це буде справедливо. Прошу нардепів підтримати законопроєкт (№11379). По віку мають бути рівні умови щодо тих, які не служили, не закінчували військову кафедру, не мають військової підготовки, і стосовно обмежено придатних», – резюмувала Денісова.

Агентство Телевидения Новости