На Харківщині прикордонники нищать окупантів разом із озброєнням (відео)

Пілоти FPV-дронів прикордонної комендатури «Шквал» 7 прикордонного Карпатського загону ліквідували окупантів разом із технікою на Харківщині.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі.

«За допомогою ударних дронів охоронці кордону потрощили техніку та живу силу противника. Втрати уточнюються», – йдеться в повідомленні.

Також на Вовчанському напрямку бійці підрозділу «Фурія» бригади «Гарт» влучно відпрацювали по мінометній позиції противника.

«Під час аеророзвідки прикордонники виявили вороже озброєння накрите рядниною. По розвіданій цілі невідкладно завдали удару дроном-камікадзе – від вогневого ураження міномет загарбників більше не міномет», – зазначили в ДПСУ.

Агентство Телевидения Новости