Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:11
Просмотров: 113

Дії генерала Содоля під час наступу росіян на Харківщині перевірить ДБР – ЗМІ

Дії генерала Содоля під час наступу росіян на Харківщині перевірить ДБР – ЗМІ

Державне бюро розслідувань перевірить дії генерал-лейтенанта Юрія Содоля під час його командування обороною Харківського напрямку та інші факти, на які вказав начальник штабу бригади «Азов» Національної гвардії Богдан Кротевич.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

«ДБР відповіло Кротевичу, що його заяву за фактами можливого перевищення службових повноважень та некомпетентного командування військами з боку командуючого ОСУВ «Хортиця» Юрія Содоля розглянуто і за результатами опрацювання приєднано до матеріалів фактової кримінальної справи щодо обставин прориву російськими військовими кордону в Харківській області, в якій, серед іншого, надається правова оцінка діям військового командування ОСУВ «Хортиця» під час планування та проведення оборонних операцій на ввіреному напрямку», – йдеться в публікації.

За інформацією видання, в бюро пообіцяли представнику «Азову», що викладені ним обставини будуть перевірені.

Напередодні Кротевич у соцмережі Х заявив, що «відповіддю ДБР не задоволений».

«Далі вже робота адвокатів, вдячний всім хто підтримує. Військових прошу не боятись давати свідчення ( в тому числі непублічні), ми не відступимося», – додав «азовець».

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 