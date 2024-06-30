Дії генерала Содоля під час наступу росіян на Харківщині перевірить ДБР – ЗМІ

Державне бюро розслідувань перевірить дії генерал-лейтенанта Юрія Содоля під час його командування обороною Харківського напрямку та інші факти, на які вказав начальник штабу бригади «Азов» Національної гвардії Богдан Кротевич.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

«ДБР відповіло Кротевичу, що його заяву за фактами можливого перевищення службових повноважень та некомпетентного командування військами з боку командуючого ОСУВ «Хортиця» Юрія Содоля розглянуто і за результатами опрацювання приєднано до матеріалів фактової кримінальної справи щодо обставин прориву російськими військовими кордону в Харківській області, в якій, серед іншого, надається правова оцінка діям військового командування ОСУВ «Хортиця» під час планування та проведення оборонних операцій на ввіреному напрямку», – йдеться в публікації.

За інформацією видання, в бюро пообіцяли представнику «Азову», що викладені ним обставини будуть перевірені.

Напередодні Кротевич у соцмережі Х заявив, що «відповіддю ДБР не задоволений».

«Далі вже робота адвокатів, вдячний всім хто підтримує. Військових прошу не боятись давати свідчення ( в тому числі непублічні), ми не відступимося», – додав «азовець».

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