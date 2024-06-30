Слідчі показали наслідки обстрілів Харківщини за добу

Упродовж доби через російські удари по Харківщині постраждали троє цивільних людей: військові рф били по населених пунктах Харківського, Богодухівського, Ізюмського та Куп’янського районів.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

29 червня війська рф завдали по місту Дергачі три авіаудари. Пошкоджено 25 приватних будинків, шість багатоповерхівок, автомобілі. Внаслідок обстрілу вибухові поранення отримав цивільний чоловік. Жінка діагностувала гостру реакцію на стрес.

У селищі Куп’янськ-Вузловий ворожим обстрілом пошкоджено приватний будинок. Вибухові поранення отримала цивільна жінка. Пошкоджено будівлю поліклініки, приміщення пошти, будівлю палацу культури, навчального закладу, автомобіль швидкої медичної допомоги.

Росіяни обстріляли село Богуславка. Пошкоджено шість приватних будинків, навальний заклад.

З артилерії російські військові завдали удару по селу Одноробівка. Пошкоджено приватний будинок, приміщення приватного підприємства, магазин.

Внаслідок артобстрілу в селі Сніги пошкоджено приватне домоволодіння.

У селі Осиново внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости