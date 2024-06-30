Спецоперація «Кіт»: на Харківщині прикордонники врятували чотирьох кошенят

На Харківщині прикордонники бригади «Гарт» провели чергову успішну спецоперацію: врятували чотирьох кошенят.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Як розповіли в ДПСУ, підрозділ «Скорпіон», який тримає оборону на Вовчанському напрямку, поповнився чотирма бойовими котами.

«Вони з’явилися на світ в досить неочікуваному місці: посеред окопної лінії, прямо між землею і дошками, що запобігають зсувам під час дощів», йдеться в повідомленні.

Малюків знайшли військові за нявканням. Прикордонник на псевдо «Шейк» звільнив кошенят та змайстрував для них комфортне укриття.





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