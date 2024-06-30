Окупанти завдали удару по підприємству у Харкові: є поранені (оновлено)

Сьогодні, 30 червня, близько 16:27 у Харкові пролунав вибух. Внаслідок удару по місту виникла пожежа в цивільній нежитловій будівлі.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

ВВідомо про пʼятьох поранених. Серед них дитина.

«Влучання КАБу майже центрі міста. У цивільне підприємство. На місці пожежа. Є поранені», – написав мер Харкова Ігор Терехов.

Ліквідація наслідків та огляд триває.

Оновлено о 16:52. Дитині, що постраждала внаслідок удару по Харкову, 8 місяців. Поранено також п’ятеро дорослих. На місці горять автомобілі пошкодженого підприємства.

Агентство Телевидения Новости