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На Харківщині судитимуть директора агропідприємства: підробляв документи

На Харківщині судитимуть директора агропідприємства: підробляв документи

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно директора агропідприємства за фактом службового підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, директор агрофірми «укладав» договори щодо оренди земельних ділянок з потерпілими. Щоправда, громадяни й самі не знали, що укладають такі угоди, оскільки обвинувачений надавав підроблені документи від їхнього імені до органу державної реєстрації — це підтверджено висновком проведеної судово-почеркознавчої експертизи.

Таким чином обвинувачений отримав у оренду майже 15 га земель, розташованих на території Харківської області.

Усього встановлено чотирьох потерпілих.

Чоловіка судитимуть у Жовтневому районному суді Харкова.

Агентство Телевидения Новости

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