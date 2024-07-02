На Харківщині судитимуть директора агропідприємства: підробляв документи
Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно директора агропідприємства за фактом службового підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України).
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, директор агрофірми «укладав» договори щодо оренди земельних ділянок з потерпілими. Щоправда, громадяни й самі не знали, що укладають такі угоди, оскільки обвинувачений надавав підроблені документи від їхнього імені до органу державної реєстрації — це підтверджено висновком проведеної судово-почеркознавчої експертизи.
Таким чином обвинувачений отримав у оренду майже 15 га земель, розташованих на території Харківської області.
Усього встановлено чотирьох потерпілих.
Чоловіка судитимуть у Жовтневому районному суді Харкова.