На Харківщині чоловік «продавав» неіснуючі автомобілі для потреб ЗСУ: 6 років за ґратами

За підтримання публічного обвинувачення Лозівською окружною прокуратурою Харківської області суд визнав винним 31-річного чоловіка у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 190 КК України).

Йому призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що мешканець міста Лозова, раніше неодноразово судимий за вчинення майнових злочинів, знову порушив закон. Чоловік, знаючи про великий попит військових та волонтерів, що надають допомогу українським військовослужбовцям, на автомобілі для виконання бойових завдань, вирішив заробити на цьому.

Зловмисник розміщував в інтернеті фейкові оголошення про продаж позашляховиків. Фактично ж автомобілів він не мав, як і наміру укладати чесну угоду.

Коли на оголошення шахрая відгукувались потенційні покупці, його спільник узгоджував з ними деталі покупки й повідомляв про необхідність внесення передоплати. Одразу після зарахування грошей на картку «продавець» переставав виходити на зв’язок.

Усього встановлено 13 потерпілих від дій шахрая. Усі вони — українські військовослужбовці. Загальна сума матеріальної шкоди складає майже 1,2 млн грн.

На суд чоловік очікував, перебуваючи під вартою.

Під час судового розгляду обвинувачений свою вину не визнав і заявив, що нібито влаштувався на роботу, пов’язану з пошуком людей, на банківські картки яких можна було переказувати гроші. Чоловік зазначив, що особисто нікого не вводив в оману та відповідав тільки проведення платежів на конкретні картки.

Попри невизнання обвинуваченим своєї вини прокурор надав достатньо доказів для винесення Лозівським міськрайонним судом Харківської області обвинувального вироку.

На підставі ст. 71 КК України судом приєднано покарання за попереднім вироком та призначено остаточне покарання у виді 6 років позбавлення волі.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Тривають слідчі дії для встановлення особи спільника обвинуваченого.

Агентство Телевидения Новости