Експоліцейському з Харківщини заочно повідомлено про підозру в держзраді

Під час окупації селища Дворічна Купʼянського району Харківської області діючий на той момент поліцейський добровільно перейшов на бік ворога та обійняв посаду «и.о. старшего следователя следственного отдела».

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Згодом окупанти перепризначили його на нову посаду і він став вже «старшим следователем отдела по расследованию преступлений против личности следственного управления».

Піч час своєї «служби» він займався оформленням документів за законодавством держави-агресора. За розбудову окупаційної «правоохоронної системи» фігурант отримував щомісячно 60 тисяч російських рублів.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру експоліцейському за фактами державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України), та колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Під час звільнення регіону від окупантів йому вдалось втекти. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

Агентство Телевидения Новости