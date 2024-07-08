Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:04
Просмотров: 69

На Харківщині викрили жінку: незаконно торгувала спиртним

На Харківщині викрили жінку: незаконно торгувала спиртним

У порушниці вилучені пляшки горілки та пляшки пива без марок акцизного збору.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

7 червня працівники сектору реагування патрульної поліції відділення поліції № 1 Куп’янського РВП виявили порушення правила торгівлі у Куп’янському районі.

В селі Приколотне 46-річна жінка здійснювала торгівлю алкогольними напоями без марок акцизного збору. Працівники поліції вилучили немаркований алкоголь.

Щодо порушниці складено адміністративний протокол за ч. 3 ст. 156 (порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями та тютюновими виробами) Кодексу України про адміністративні порушення.

Санкція статті передбачає накладення штрафу від чотирьохсот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі та виторгу, одержаної від продажу предметів торгівлі.

Адміністративні матеріали направлені до Чугуївського районного суду для розгляду та прийняття законного рішення відповідно до чинного законодавства.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 