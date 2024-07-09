Вовчанськ, Сотницький Козачок, Глибоке: де ще точилися бої на Харківському напрямку

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 9 липня. 867 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби зафіксовано 141 бойове зіткнення. Ворог завдав по позиціях ЗСУ та населених пунктах шість ракетних ударів із застосуванням 51 ракети, 62 авіаційних удари (сумарно скинув 84 КАБи), здійснив понад 4000 обстрілів, 94 з них – із реактивних систем залпового вогню.

Авіаційних ударів противника зазнали райони населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Вільча, Циркуни, Вовчанські Хутори, Глибоке, Малі Проходи, Покаляне Харківської області; Макіївка Луганської області; Миколаївка, Катеринівка, Нью-Йорк, Торецьк, Олександропіль, Миролюбівка, Гродівка, Новоселівка Перша, Велика Новосілка, Богоявленка Донецької області; Роботине на Запоріжжі та Ольгівка Херсонської області.

На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом відбулося дев’ять бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Тихе, Вовчанськ, Глибоке, Стариця та Сотницький Козачок.

На Куп’янському напрямку кількість ворожих атак за добу зросла до семи. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Берестового, Піщаного та Стельмахівки.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости