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27 загиблих, 82 поранених: наслідки ракетної атаки на Київ 8 липня

27 загиблих, 82 поранених: наслідки ракетної атаки на Київ 8 липня

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів про перебіг пошуково-рятувальної операції, яка розпочалась у Києві у перші хвилини після удару росії.

Про це повідомили в ДСНС України.

За даними КМВА, внаслідок масованого ракетного обстрілу столиці загинуло 27 людей, з них троє дітей. Постраждали 82 людини.

«11:10 приліт ракети. Усі сили правопорядку були направлені на локації. В першу чергу це стосувалося дитячої лікарні «Охматдит». Протягом пів години прибули 600 працівників ДСНС, Національної поліції та патрульної служби Національної гвардії», – зазначив Ігор Клименко.

Окрім підрозділів системи МВС, цеглу та уламки будівель почали розбирати медперсонал, волонтери, небайдужі кияни. У короткі терміни вдалось перевезти понад 100 тяжкохворих дітей в інші лікарні міста.

Мета у всіх була одна – максимально швидко розібрати завали для того, щоб деблокувати людей, зокрема дітей, які могли перебувати у цій будівлі медзакладу», – наголосив Ігор Клименко.

Надвечір очільник МВС показав наслідки терористичного російського удару партнерам, дипломатам, представникам інших країн.

Агентство Телевидения Новости

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