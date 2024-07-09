Понад 2,3 тисячі витоків газу ліквідували у багатоповерхівках Харкова з початку року

При проведенні технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання фахівці Харківської міської філії «Газмережі» виявили та ліквідували понад 2,3 тисячі витоків газу з початку цього року.

Про це повідомили у Харківській міській філії «Газмережі».

Загалом харківські газовики вже обстежили 831 багатоквартирний будинок у Харкові. У липні перевірки газових мереж проведуть ще у 261 багатоповерхівці міста.

Дізнатися, коли у тому чи іншому будинку буде проходити технічне обслуговування мереж, можна на сайті Харківської міської філії «Газмережі» https://khm.grmu.com.ua/ у розділі «Технічне обслуговування ВБСГ».

«Технічне обслуговування проводиться 1 раз на 5 років у будинках, де газові мережі експлуатуються менш як 25 років, та 1 раз на 3 роки, якщо мережі будинку працюють понад 25 років. Відповідно оплата за послугу буде нараховуватись один раз на 3 або 5 років після проведення робіт. Орієнтовна кошторисна вартість технічного обслуговування у вашому будинку також розміщена на сайті Харківської міської філії «Газмережі», – нагадують газовики.

Агентство Телевидения Новости