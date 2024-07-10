На Харківщині затримали залізничника, який передавав російській розвідці маршрути руху ешелонів ЗСУ

Служба безпеки затримала на Харківщині агента воєнної розвідки рф, який шпигував за військовими ешелонами Сил оборони. Помічник машиніста локомотивного депо регіональної філії Укрзалізниці передавав російському гру маршрути руху ешелонів ЗСУ.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Посадовця дистанційно завербував співробітник 78-го розвідцентру головного управління генштабу збройних сил росії (гру).

За вказівкою з рф агент збирав інформацію про залізничні маршрути, якими ЗСУ переправляє важке озброєння та боєприпаси на передову. Перебуваючи в кабіні локомотиву, зрадник приховано фіксував напрямки переміщення рухомих складів українських військ.

У разі отримання актуальних розвідданих, окупанти планували використати їх для підготовки ракетно-дронових ударів по залізничній інфраструктурі регіону.

Таким чином рашисти сподівалися зірвати постачання озброєнь та боєприпасів для українських захисників.

Контррозвідка Служби безпеки зірвала ворожі плани і затримала фігуранта «на гарячому», коли він намагався передати «звіт» агресору.

Також встановлено, що зрадник намагався виявити локації фортифікаційних споруд та укріпрайонів оборонців Харкова.

За даними слідства, залізничник потрапив «до уваги» гру як активний користувач прокремлівських Телеграм-каналів, де залишав свої антиукраїнські коментарі.

Під час обшуків у залізничному вагоні, де працював зрадник та у його помешканні вилучено мобільні телефони та сім- карти із доказами злочинної діяльності. Також у нього виявлено прапорці рф та пропагандистські листівки країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости