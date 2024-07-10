Харків’янин забив до смерті власного батька і переховувався від слідства майже 8 років:

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Слобідської окружної прокуратури Харкова суд визнав винним 50-річного чоловіка за фактом тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Йому призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Трагічна подія трапилась 18 липня 2014 року. Близько 17 години в одній з квартир по проспекту Героїв Харкова (на той момент Московському проспекту) між батьком і сином, які спільно проживали, виник конфлікт. У ході сварки син у якості останнього та найпереконливішого аргументу вирішив використати кулаки та став бити батька в обличчя та по тулубу, доки той не впав на підлогу. Після цього зловмисник ще декілька разів вдарив потерпілого ногою та вийшов з квартири.

Приблизно через годину того ж дня батько від отриманих травм помер, а невдовзі сину правоохоронці повідомили про підозру.

Щоб не відповідати за вчинене, зловмисник став переховуватись від слідства на території України та неодноразово змінював міста проживання, його було оголошено у розшук.

У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення, чоловік приїхав до Харкова. Співробітники правоохоронних органів встановили його місцезнаходження і завершили досудове розслідування, передавши справу до суду.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину.

Обвинувальний вирок виніс Комінтернівський районний суд Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости