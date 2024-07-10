Харків’янин забив до смерті власного батька і переховувався від слідства майже 8 років:
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Слобідської окружної прокуратури Харкова суд визнав винним 50-річного чоловіка за фактом тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).
Йому призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Трагічна подія трапилась 18 липня 2014 року. Близько 17 години в одній з квартир по проспекту Героїв Харкова (на той момент Московському проспекту) між батьком і сином, які спільно проживали, виник конфлікт. У ході сварки син у якості останнього та найпереконливішого аргументу вирішив використати кулаки та став бити батька в обличчя та по тулубу, доки той не впав на підлогу. Після цього зловмисник ще декілька разів вдарив потерпілого ногою та вийшов з квартири.
Приблизно через годину того ж дня батько від отриманих травм помер, а невдовзі сину правоохоронці повідомили про підозру.
Щоб не відповідати за вчинене, зловмисник став переховуватись від слідства на території України та неодноразово змінював міста проживання, його було оголошено у розшук.
У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення, чоловік приїхав до Харкова. Співробітники правоохоронних органів встановили його місцезнаходження і завершили досудове розслідування, передавши справу до суду.
Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину.
Обвинувальний вирок виніс Комінтернівський районний суд Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.