Нацгвардійці показали «дорогу смерті» для росіян на Харківщині
Бійці окремого загону ЦСП «Омега» «Гострі Картузи» показали, як виглядає одна доріг на Харківщині, де українські захисники регулярно знищують окупантів разом із технікою.
Фото опубліковані в Телеграм-каналі підрозділу.
«Дорога смерті росіян на Харківщині. Ми викладали вже багато відео з ураженням російських бойовиків на цій ділянці. Побитої техніки стає все більше, а кладовище росіян розростається з кожним днем», – зазначили в підрозділі.
Також оператори ударних БпЛА 2 окремого загону ЦСП «Омега» «Гострі Картузи» виявили тилову позицію росіян на Харківщині. Ворожий РЕБ, автівка противника і польовий склад БК були знищені.