Одна людина загинула та троє зазнали поранень внаслідок обстрілів Харківщини за добу

Протягом доби окупанти обстрілювали Куп’янський та Ізюмський райони Харківщини. Одна людина загинула, троє зазнали поранень.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 2:30 окупанти завдали удар по селу Глушківка Куп’янського району. Попередньо, було застосовано КАБ. Внаслідок ворожого обстрілу відбулося загоряння приватного будинку. Загинула 60-річна жінка та постраждали двоє чоловіків віком 69 та 80. Пошкоджено щонайменше чотири домоволодіння.

У селі Петропавлівка Куп’янського району внаслідок скиду боєприпасу з дрона дістала поранення цивільна жінка.

Близько 19:10 у Куп’янську внаслідок удару FPV-дроном пошкоджено авто.

Близько 16:50 у Куп’янську відбувся артобстріл, внаслідок чого було пошкоджено поліцейський службовий автомобіль «Рено Дастер».

15:37 в селі Глушківка Куп’янського району внаслідок обстрілу горіли дві господарчі споруди на площі 40 кв. м.

Близько 11:20 у Куп’янську внаслідок обстрілу горіла трава на площі 200 кв. м.

Близько 8:00 с. Підлиман, Ізюмський р-н, Борівське лісництво. Внаслідок обстрілу відбулося загоряння хвойної підстилки на площі 0,4 Га.

Агентство Телевидения Новости