Електронне бронювання відтепер доступне у «Дії» відтепер доступне

На порталі «Дія» стала доступною послуга електронного бронювання: бета-тестування тривало понад два тижні. За цей час перші компанії випробували систему й змогли забронювати майже тисячу працівників.

Про це повідомила перша віцепремʼєр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко.

«У середньому процес займав до години. Тому після успішного тесту, ми запускаємо послугу повноцінно. Тепер процес буде максимально швидким та автоматизованим, аби скоротити час очікування для бізнесу», – зазначила Свириденко.

Якщо підприємство є критично важливим чи забезпечує потреби Сил безпеки та оборони, то може скористатися електронним бронюванням. Для цього:

1. Керівник через особистий кабінет подає заяву про бронювання зі списками працівників, яких хоче забронювати.

2. «Дія» автоматично перевіряє компанію і працівників по реєстрах:

чи є підприємство критично важливим;чи справді військовозобов’язаний працевлаштований офіційно;чи дані військовозобов’язаного є в реєстрі «Оберіг».

Якщо відповідь – три «так», система автоматично надішле сповіщення в особистий кабінет керівника, що працівник заброньований. Щодо військовозобов’язаного, то інформація у його застосунку «Резерв+» оновиться і там буде зазначена інформація про бронювання. За потреби, можна буде отримати також паперову версію.

Якщо буде відмова, то керівник отримає в електронному кабінеті детальне пояснення причин.

Що важливо, тепер рішення про конкретного працівника керівник отримуватиме одразу, не чекаючи на рішення щодо інших працівників, яких він вказав у заяві.

Агентство Телевидения Новости