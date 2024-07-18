Верховна Рада ухвалила два законопроєкти для забезпечення переселенців житлом

Верховна Рада ухвалила в першому законопроєкт №11028 щодо пріоритетного права деяких категорій внутрішньо переміщених осіб на отримання компенсації за знищені об’єкти нерухомості.

Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк, пише Цензор.НЕТ.

За відповідне рішення проголосували 290 нардепів.

За його словами, на рівні закону пріоритетне право на отримання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна, матимуть такі категорії ВПО:

досягли пенсійного віку;мають на утриманні дитину віком до шести років;мають на утриманні двох неповнолітніх дітей;мають на утриманні дитину з інвалідністю;виховують без одного з подружжя дитину віком до 14 років;є особами з інвалідністю III групи.

Також у першому читанні було ухвалено проєкт закону №11281 щодо забезпечення житлових прав переселенців. Зокрема, передбачено створення інформаційної бази даних об’єктів нерухомого майна для проживання внутрішньо переміщених осіб. За прийняття цього законопроєкту за основу проголосували 280 нардепів.

Агентство Телевидения Новости