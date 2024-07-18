Окупанти накрили артилерією Куп’янськ: пошкоджене службове авто поліції Харківщини
17 липня у місті Куп’янськ на Харківщині під час артилерійського обстрілу пошкоджено службовий автомобіль поліції та приватне домоволодіння.
Про це повідомив начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко.
По селищу Борова військові рф завдали ударів керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення кафе та автомийки, три приватних будинки. Також внаслідок удару ФАБ-500 пошкоджено приватне домоволодіння.
Слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки 17 липня провели 55 оглядів місць подій. Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо 18 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією рф.