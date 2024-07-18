Окупанти накрили артилерією Куп’янськ: пошкоджене службове авто поліції Харківщини

17 липня у місті Куп’янськ на Харківщині під час артилерійського обстрілу пошкоджено службовий автомобіль поліції та приватне домоволодіння.

Про це повідомив начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко.

По селищу Борова військові рф завдали ударів керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення кафе та автомийки, три приватних будинки. Також внаслідок удару ФАБ-500 пошкоджено приватне домоволодіння.

Слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки 17 липня провели 55 оглядів місць подій. Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо 18 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією рф.

Агентство Телевидения Новости