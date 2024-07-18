Вночі над Харківщиною збивали «шахедів»

У ніч на 18 липня ворог завдав удару 16 ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із Курської області, рф, та трьома керованими авіаційними ракетами з південного напрямку: двома – Х-59/Х-69 та однією Х-35. Усі шахеди та дві ракети було знищено.

Про це повідомив Командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

Загалом радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 19 повітряних цілей, до відбиття повітряного нападу залучались мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, підрозділи радіоелектронної боротьби.

У результаті захисникам неба вдалось уразити усі 16 «шахедів» та дві керовані авіаційні ракети Х-59 у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Київській та Харківській областях.

Більшість цілей знищено на східному напрямку – у зоні відповідальності повітряного командування «Схід».

Агентство Телевидения Новости