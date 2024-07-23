З наступного року Україна не переходитиме на літній час: Рада ухвалила закон

Верховна Рада України ухвалила закон, за яким з 2025 року Україна більше не переходитиме з зимового часу на літній. В МОЗ вважають, рішення перейти на «зимовий час» 27 жовтня та відмовитися від маніпуляцій зі стрілками 31 березні позитивно вплине на почуття більшості населення.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.

На початку 2019 року Європарламент теж підтримав пропозицію відмовитися від загальноєвропейської практики переведення стрілок годинника, але дійти згоди про прийняття спільного законодавства, коли ж припинити цю практику, досі так і не вдалося, тому весь Євросоюз і надалі переводить годинники.

На що впливає зміна часу двічі на рік

1. Циркадні ритми

Вчені з’ясували, що зміна часу впливає насамперед на так звані «циркадні ритми», циклічні коливання інтенсивності різних біологічних процесів, пов’язаних зі зміною дня й ночі. Незважаючи на зв’язок із зовнішніми стимулами, циркадні ритми мають ендогенне походження, представляючи таким чином «внутрішній біологічний годинник» організму.

Зміна часу двічі на рік порушує сталі циркадні ритми і має всебічний негативний вплив на наш стан

2. Погіршується сон

Дослідження показали, що перехід на літній час може знижувати ефективність сну і збільшувати час засинання. Порушення сну, викликані зміною часу, можуть тривати кілька днів, і це особливо важливо для людей, які вже мають розлади сну

3. Гіршає самопочуття

Опитування Американської академії медицини сну (AASM) показали, що близько 63% американців воліли б відмовитися від літнього часу, а 55% відчувають втому після переходу. Дослідники кажуть, що ця зміна має довгострокові негативні наслідки для нашого тіла та розуму. Дослідження, опубліковане в «Journal of Clinical Sleep Medicine» показало, що стабільний режим дня сприяє кращому самопочуттю та зниженню рівня стресу.

4. Росте навантаження на серцево-судинну систему

Дослідження, які проводилися в Фінляндії, засвідчили, що порушення циркадного ритму під час переходу пов’язані з підвищеним ризиком ішемічного інсульту (ІІ). Кількість госпіталізацій з приводу ІІ зростає впродовж перших двох днів після переводу годинника.

Також це підтверджено дослідженням, опублікованим у «The New England Journal of Medicine», за результатами якого виявилося збільшення кількості серцевих нападів у перший тиждень після переходу на літній час.

За результатами метааналізу саме перехід на літній час хоч і незначною мірою, але помітно збільшує ризик гострого інфаркту міокарду.

5. Збільшується ризик депресії

ВООЗ наголошує, що недостатній сон і порушення циркадних ритмів можуть призводити до когнітивних порушень і підвищувати ризик розвитку депресії. Дані дослідження показують, що після переходу на літній/зимовий час багато людей відчувають підвищену тривожність і депресію. Це особливо актуально для людей, які вже мають схильність до психічних розладів.

6. Знижується увага

Також є дані, що переведення стрілок уперед навесні різко збільшує ризик смертельних дорожньо-транспортних пригод — у США впродовж тижня після переходу цей ризик зростає на 6%. Це частково пояснюється нестачею сну та порушенням циркадних ритмів.

7. Падає продуктивність і зростає виробничий травматизм

Дослідження, опубліковане в Journal of Applied Psychology, вказує на те, що зміни в режимі дня, пов’язані з переходом на літній час, можуть знижувати продуктивність праці через втому та порушення ритму роботи.

Перехід на літній час сприяє сонливості на робочому місці та збільшує травматизм на виробництві. Зміни в режимі дня можуть негативно впливати також на якість навчання.

Чотири причини залишитися на зимовому часі

Усі ці дослідження свідчать про те, що відмова від переведення стрілок на годину вперед допомагає:

запобігти додатковому навантаженню на серцево-судинну систему;уникнути недосипання, зокрема, водіям;зберегти стабільний графік роботи та навчання, і кращу продуктивність;потурбуватися про внутрішній спокій без зайвої тривожності та посиленого ризику розвитку депресії.

Агентство Телевидения Новости