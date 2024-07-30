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Децентралізація систем життєзабезпечення у Харкові набирає обертів

Децентралізація систем життєзабезпечення у Харкові набирає обертів

До опалювального сезону в Харкові встановлять 141 об’єкт вироблення енергії.

Про це повідомляє міськрада.

Сьогодні, 30 липня, в ефірі національного телемарафону міський голова Ігор Терехов зазначив, що мова йде про генераційні та когенераційні установки, а також про блочно-модульні котельні.

Мер розповів, що напередодні відбулася нарада за участю Президента України Володимира Зеленського, присвячена підготовці Харкова до опалювального періоду. Зокрема, на заході обговорювалися напрацювання міста у сфері децентралізації систем тепло-, водо- та енергопостачання.

«Сьогодні наші комунальні підприємства працюють над цим практично в цілодобовому режимі. Ми провели тендерні процедури й очікуємо обладнання, бо потрібен певний час на його виготовлення. А тим часом заливаємо фундаменти, підводимо мережі», – розповів Ігор Терехов.

За його словами, наступного року в Харкові продовжать працювати над децентралізацією систем життєзабезпечення.

Агентство Телевидения Новости

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