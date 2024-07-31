Цієї ночі над Україною було збито 89 «шахедів» та ракету Х-59

У ніч на 31 липня 2024 року ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Херсонщини та 89 ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Єйськ, Сеща, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

З 89 ударних БпЛА «Shahed-131/136», виявлених радіолокаційними підрозділами Повітряних Сил, збито усі 89, повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Це одна із наймасованіших атак ударних БпЛА «Shahed-131/136». Таку ж кількість «шахедів» ворог застосовував у новорічну ніч 1 січня 2024 року. Як тоді, сьогодні українська протиповітряна оборона вистояла і відбила масовану атаку ворожих безпілотників.

Основний напрямок удару – Київщина.

Також збито керовану авіаційну ракету Х-59, якою ворог атакував Миколаївщину.

До відбиття повітряного нападу залучались мобільні вогневі групи усіх Сил оборони України, тактична авіація Повітряних Сил та армійська авіація Сухопутних військ, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости