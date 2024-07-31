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Сьогодні відключень світла по Харкову та області не буде – Обленерго

Сьогодні відключень світла по Харкову та області не буде – Обленерго

31 липня погодинні відключення не застосовуються.

Про це повідомляє Харківобленерго.

Відключення електроенергії можуть бути пов’язані з плановими роботами, які проводяться в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду, а також з аварійними ситуаціями, зазначають енергетики.

При зміні ситуації в енергосистемі – про застосування заходів обмеження споживання в Харкові та Харківській області буде додатково повідомлятися, наголошують у Харківобленерго.

Агентство Телевидения Новости

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