Сьогодні відключень світла по Харкову та області не буде – Обленерго

31 липня погодинні відключення не застосовуються.

Про це повідомляє Харківобленерго.

Відключення електроенергії можуть бути пов’язані з плановими роботами, які проводяться в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду, а також з аварійними ситуаціями, зазначають енергетики.

При зміні ситуації в енергосистемі – про застосування заходів обмеження споживання в Харкові та Харківській області буде додатково повідомлятися, наголошують у Харківобленерго.

Агентство Телевидения Новости