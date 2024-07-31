Внаслідок підриву на ворожій міні на Харківщині загинув цивільний чоловік

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 30 липня цього року близько 13:00 в селі Мала Комишуваха Барвінківської міської територіальної громади 61-річний чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі, який здетонував.

Попередньо встановлено, що з пораненням нижніх кінцівок потерпілий доповз до свого автомобіля «ВАЗ 2106», в якому помер від крововтрати.

Автівку виявлено поблизу місцевого підприємства. Точне місце підриву наразі встановлюється.

За попередньою інформацією, чоловік підірвався на протипіхотній міні.

Труп направлено до Барвінківського відділення ХОБСМЕ для проведення судово-медичної експертизи.

Прокурори спільно зі слідчими поліції вживають усіх належних заходів для документування воєнних злочинів рф.

Агентство Телевидения Новости