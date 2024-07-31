Небезпечні «м’ячики»: у ДСНС попередили про новий вид снарядів

У Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили про застосування окупантами кулькових осколкових авіабомб ШОАБ-0,5, які мають велику зону ураження.

Про це повідомили в ДСНС України.

Коли снаряди падають на землю, частина з них не детонує й потім може вибухнути від будь-якого дотику.

Одна касета РБК-500 містить 565 таких «кульок» масою 400 грамів кожна.

«Небезпека також полягає у тому, що ці авіабомби схожі на невеликі мʼячики та мають сріблястий колір, тож можуть привертати увагу малечі», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости