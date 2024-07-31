Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:52
Просмотров: 32

Небезпечні «м’ячики»: у ДСНС попередили про новий вид снарядів

Небезпечні «м’ячики»: у ДСНС попередили про новий вид снарядів

У Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили про застосування окупантами кулькових осколкових авіабомб ШОАБ-0,5, які мають велику зону ураження.

Про це повідомили в ДСНС України.

Коли снаряди падають на землю, частина з них не детонує й потім може вибухнути від будь-якого дотику.

Одна касета РБК-500 містить 565 таких «кульок» масою 400 грамів кожна.

«Небезпека також полягає у тому, що ці авіабомби схожі на невеликі мʼячики та мають сріблястий колір, тож можуть привертати увагу малечі», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 