Сегодня 13:52
Просмотров: 137
Небезпечні «м’ячики»: у ДСНС попередили про новий вид снарядів
У Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили про застосування окупантами кулькових осколкових авіабомб ШОАБ-0,5, які мають велику зону ураження.
Про це повідомили в ДСНС України.
Коли снаряди падають на землю, частина з них не детонує й потім може вибухнути від будь-якого дотику.
Одна касета РБК-500 містить 565 таких «кульок» масою 400 грамів кожна.
«Небезпека також полягає у тому, що ці авіабомби схожі на невеликі мʼячики та мають сріблястий колір, тож можуть привертати увагу малечі», – йдеться в повідомленні.