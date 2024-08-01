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Лікар-нейрохірург, тракорист та зварник: вакансії тижня на Харківщині

Лікар-нейрохірург, тракорист та зварник: вакансії тижня на Харківщині

Станом на 1 серпня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2487 вакансій.

Про це повідомляє ХОВА.

1. Лікар-нейрохірург – 60 000 грн.     2.  Тракторист – 40 000 грн.     3.  Водій автотранспортних засобів – 35 000 грн.      4.  Друкар офсетного плоского друкування – 34 900 грн.     5.  Майстер цеху – 31 000 грн.     6.  Головний бухгалтер – 30 500 грн.     7.  Оператор верстатів з програмним керуванням – 30 000 грн.     8.  Інженер-програміст – 28 595 грн.     9.  Водій навантажувача – 25 000 грн.     10. Зварник – 24 900 грн.      

З переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням. 

Агентство Телевидения Новости

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