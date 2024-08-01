Лікар-нейрохірург, тракорист та зварник: вакансії тижня на Харківщині

Станом на 1 серпня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2487 вакансій.

Про це повідомляє ХОВА.

1. Лікар-нейрохірург – 60 000 грн. 2. Тракторист – 40 000 грн. 3. Водій автотранспортних засобів – 35 000 грн. 4. Друкар офсетного плоского друкування – 34 900 грн. 5. Майстер цеху – 31 000 грн. 6. Головний бухгалтер – 30 500 грн. 7. Оператор верстатів з програмним керуванням – 30 000 грн. 8. Інженер-програміст – 28 595 грн. 9. Водій навантажувача – 25 000 грн. 10. Зварник – 24 900 грн.

З переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

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