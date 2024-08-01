Мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП в Польщі: є жертва

У Польщі сталася ДТП з громадянами України. Внаслідок аварії загинув водій-українець.

Як пише Кореспондент, про це повідомило польське видання Fakt.

Аварія трапилася біля Познані увечері 30 липня, на автомагістралі А2.

Мікроавтобус, який рухався у бік Варшави, протаранив вантажівку. У мікроавтобусі перебували громадяни України та один поляк.

Внаслідок аварії 62-річний водій-українець загинув на місці. Всі сім пасажирів, які були у мікроавтобусі, доставлені до лікарні.

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