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Мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП в Польщі: є жертва
У Польщі сталася ДТП з громадянами України. Внаслідок аварії загинув водій-українець.
Як пише Кореспондент, про це повідомило польське видання Fakt.
Аварія трапилася біля Познані увечері 30 липня, на автомагістралі А2.
Мікроавтобус, який рухався у бік Варшави, протаранив вантажівку. У мікроавтобусі перебували громадяни України та один поляк.
Внаслідок аварії 62-річний водій-українець загинув на місці. Всі сім пасажирів, які були у мікроавтобусі, доставлені до лікарні.