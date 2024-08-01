Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:39
Просмотров: 215

Мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП в Польщі: є жертва

Мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП в Польщі: є жертва

У Польщі сталася ДТП з громадянами України. Внаслідок аварії загинув водій-українець.

Як пише Кореспондент, про це повідомило польське видання Fakt.  

Аварія трапилася біля Познані увечері 30 липня, на автомагістралі А2.

Мікроавтобус, який рухався у бік Варшави, протаранив вантажівку. У мікроавтобусі перебували громадяни України та один поляк.  

Внаслідок аварії 62-річний водій-українець загинув на місці. Всі сім пасажирів, які були у мікроавтобусі, доставлені до лікарні. 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 