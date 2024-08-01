Окупанти намагалися використати морську ракетну установку на суші: захисники Харківщини відреагували

На Харківщині пілоти 3-ї окремої штурмової бригади побачили ворожу техніку, схожу на ТОС-1А «Солнцепек». Але при найближчому розгляді ціль виявилася дивним гібридом.

Про це повідомили в 3 ОШБр

«Спочатку пілотам Третьої штурмової здалося, що знайдена ворожа ціль – це ТОС-1А «Солнцепёк». Але нею виявився франкенштейн російського тягача та морської ракетної установки», – йдеться в повідомленні.

Це ворожий РБУ-6000 – реактивно-бомбометна система, призначена для знищення кораблів, підлодок й торпед. Окупанти встановили його на звичайний наземний МТ-ЛБ й притягнули на харківську передову.

У результаті злагоджених дій українських захисників ворожа техніка була знищена.

Агентство Телевидения Новости