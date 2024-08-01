Сирський розповів, що відбувається на Харківському напрямку

Головнокомандувач ЗСУ протягом трьох діб працював на Східному фронті – в бригадах, які тримають оборону на Харківському та Торецькому напрямках.

Про це Сирський повідомив у своєму офіційному Телеграм-каналі.

«Противник продовжує зосереджувати зусилля на Покровському напрямку, кидає у бій свої найдосвідченіші штурмові підрозділи, намагаючись прорвати нашу оборону на напрямку Желанне, Новогродівка, Покровськ», – написав Сирський.

На Куп’янському напрямку в районі Піщаного, Стельмахівки та Макіївки тривають запеклі бої. Складна ситуація на Сіверському напрямку. Ворог активно застосовує артилерію, проводить штурми, але успіху не має. Також жорсткі бої точаться в районі каналу на підступах до Часового Яру, без зміни позицій сторін. Противник продовжує штурмувати наші позиції в районах Нью-Йорка, Південного, Залізного.

На Харківському напрямку в районі Глибокого та Вовчанська також тривають бої, але ворог успіху не має та зазнає істотних втрат.

«По всіх напрямках наступу противника тривають бойові дії різної інтенсивності. Подекуди, ціною великих втрат, ворог має незначний успіх», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости