Синєгубов прокоментував, чи буде у Харкові диференційована система повітряних тривог

Тривалість повітряних тривог у Харкові може сягати понад 20 годин на добу і всі вони несуть реальну загрозу життю. У пріоритеті – безпека людей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Мав розмову із Головкомом Олександром Сирським щодо впровадження диференційованої системи повітряних тривог. Надали військовому командуванню пропозиції щодо впровадження цієї системи у Харкові. Технічні можливості це зробити є. Це б дозволило дати більше можливостей для роботи бізнесу й загалом нормалізувати життя містян», – повідомив Синєгубов.

Однак, за його словами, усі повітряні тривоги на Харківщині несуть реальну небезпеку для людей.

«Керована авіабомба з балістичною траєкторією або ж «Кинджал» з ворожого літака може досягнути ціль як і в Липцях, так і в Харкові – завчасно немає можливості достеменно визначити місце запланованого «прильоту», – написав Синєгубов.

Як заявив начальник ОВА, тому Президент України Володимир Зеленський під час нещодавнього візиту на Харківщину дав завдання посилювати захист неба та залучати можливості, які допоможуть знищити джерела виходів КАБів.

Агентство Телевидения Новости