На Харківщині заочно судитимуть зрадника, який керував у Балаклії при окупантах

Наприкінці травня 2022 року проросійськи налаштований житель Горлівки = приїхав до захопленої збройними силами рф Ізюмщини та обійняв посаду «главы г. Балаклея». За свою роботу він отримував 100 тисяч російських рублів щомісячно.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

У липні 2022 року окупанти призначили обвинуваченого на посаду «и. о. начальника Балаклейского территориального управления военно-гражданской администрации Изюмского района Харьковской области».

Новоспечений очільник «управління» займався питаннями «соціального захисту населення», «гуманітарної допомоги» тощо. Також він узгоджував з представниками зс рф пересування громадян окупованими територіями Балаклійської територіальної громади Ізюмського району.

Також обвинувачений виступав на культурно-масових заходах, під час яких звучали гасла на підтримку СВО та російської федерації.

Крім того, він брав активну участь у створенні позитивного іміджу загарбників, виступаючи у російських медіа. У червні 2022 року чоловік виступив на російському телеканалі «Росія-24», а також встиг дати інтервʼю пропагандисту з рф, яке надалі було опубліковано на Youtube.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 51-річного чоловіка за фактами державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану, та колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Під час деокупації зраднику вдалося втекти на непідконтрольну територію України, де він переховується від українських правоохоронців, його оголошено у розшук. Чоловіка судитимуть заочно в Балаклійському районному суді Харківської області.

За державну зраду обвинуваченому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости